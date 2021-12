Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Bürger findet Fahrrad

Apolda (ots)

Am 18.12.2021, gegen 09:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei Apolda mit, dass er in den frühen Morgenstunden desselben Tages in Apolda, in der Lessingstraße ein scheinbar herrenloses Fahrrad gefunden hat. Es handelte sich um ein schwarzes Klapprad der Marke "Telefunken". Erste Prüfungshandlungen ergaben, dass es wohlmöglich gestohlen wurde. Das Gefährt wurde daraufhin sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

