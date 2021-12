Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Drogen festgestellt

Apolda (ots)

Am 19.12.2021, gegen 23:30 Uhr wurde in Apolda, in der Oststraße ein 17jähriger einer Kontrolle unterzogen. Es wurde eine geringe Menge Cannabis bei dem jungen Mann festgestellt und beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

