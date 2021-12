Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LPI Jena -ID- 17.12.2021 - 19.12.2021

Jena (ots)

mehrere Graffiti-Schriftzüge aufgesprüht

Am Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, wurde ein Zeuge in seinem Büro in der Ernst-Abbe-Straße auf laute Geräusche aufmerksam, welche von der Straße kamen. Als er nachschaute, sah er 4 Jugendliche, welche Mülltonnen umgeworfen hatten. An der dortigen Hausfassade wurden zudem noch 5 frische Graffit-Schriftzüge mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Täter nicht mehr feststellen. Die Schriftzüge haben einen politisch motivierten Hintergrund. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

