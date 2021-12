Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzter Fußgänger

Eisenberg (ots)

Am Freitag gegen 15 Uhr ereignete sich in Eisenberg ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Dame leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleintransporters beabsichtigte den Parkplatz eines Möbelcenters in der Jenaer Straße zu verlassen und übersah hierbei die auf dem Gehweg laufende Fußgängerin. Das Fahrzeug touchierte die Frau leicht, wodurch sie zu Fall kam und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

