Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen in der Oberriexinger Straße in Markgröningen geparkten Hyundai und verursachte so einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941 -0, Zeugen um Hinweise zu dieser Unfallflucht bittet.

