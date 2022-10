Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Umgekippter LKW-Anhänger mit Gefahrgut auf der BAB 4, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck

Gegen 02.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saarland mit seinem Lkw mit Anhänger die BAB 4 aus Dresden kommend in Richtung Kirchheim. Zwischen den oben angegebenen Anschlussstellen, kam der Fahrzeugführer in einer einspurigen Baustelle, mit seinem Lastzug nach rechts von der Fahrbahn ab in die dortige Bankette. Der Fahrer lenkte sofort dagegen, dabei kam er ins Schleudern, und der LKW-Anhänger kippte auf die Seite. Der LKW-Anhänger fand seinen Endstand an der angrenzenden Böschung (außerhalb der Fahrbahn), der Lkw an sich blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Anhänger konnte anschließend vom Lkw abgehängt werden. Der Lkw wurde durch den Fahrzeugführer in den abgebakten Bereich im Baustellenbereich gefahren, so dass der fließende Verkehr an der Unfallstelle vorbeifahren konnte. Laut Angaben des Fahrzeugführers und den Ladepapieren, hatte der Lastzug Lithium-Ionen-Batterien und Nickelsulfat -6-Hydrat geladen. Bei dem Nickelsulfat handelt es sich um einen umweltgefährdenden Stoff, der bei Austritt besonders gefährlich für die Haut, Augen und Atemwege ist. Aufgrund der Tatsache, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei dem Verkehrsunfall Nickelsulfat freigesetzt wurde, wurde die Feuerwehr (Gefahrguttrupp) alarmiert.

Die Feuerwehr konnte im ersten Angriff, kein Austritt von Gefahrgut / Nickelsulfat feststellen, so dass der umgekippte Anhänger durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden kann. Sollte beim Bergen / Umladung des Anhängers festgestellt werden, dass doch Gefahrgut ausgetreten ist, wird die Feuerwehr erneut alarmiert. Zwecks Bergung / Umladung muss die Vollsperrung auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, bestehen bleiben. Die Vollsperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Die Autobahnmeisterei Hönebach leitet den Verkehr an der AS Bad Hersfeld ab.

Bei dem Verkehrsunfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Göb, PHK

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell