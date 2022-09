Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zehnhausen bei Rennnerod (ots)

Anlässlich des Herbstmarktes in Zehnhausen bei Rennerod, am dortigen Sportheim, parkte die Geschädigte ihren PKW am Samstag, den 17.09.2022 auf dem naheliegenden Parkplatz. Zwischen 12:00 und 17:00 Uhr muss ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten PKW kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Westerburg.

