Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall beim Parallelfahren

Am Samstag, den 15.10.2022 ereignete sich gegen 18:40 Uhr in der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 9 in Fulda ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 82-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr hierbei mit seinem PKW die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr der besagte Fahrzeugführer, aufgrund einer Fahrbahnverengung, mittig der Fahrbahn und kollidierte bei diesem Fahrmanöver mit einem parallel fahrenden 52-jährigen Fahrzeugführer, ebenfalls aus Fulda. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,00EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, i.A. POK Klimek, DG-D

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell