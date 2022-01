Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Südring - Körperverletzung, 29.01.22, 00.30 Uhr Die Polizei sucht Zeugen!

Landau (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Landau meldete sich telefonisch bei hiesiger Dienststelle und gab an, im Südring von drei männlichen Personen angegriffen worden zu sein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass er einen sichtbaren Cut unter dem linken Auge hatte und über Schwindel und Übelkeit klagte, weshalb ein RTW hinzugerufen wurde. Zur Tat gab er an, dass ihm eine der Personen unvermittelt mit der rechten Faust in das Gesicht schlug, wodurch er den Cut unter dem linken Auge erlitt und zu Boden ging. An seinem linken Bein verspürte er ebenfalls Schmerzen. Die Täter entfernten sich dann fußläufig in Richtung Westbahnhof. Den Haupttäter, der ihn schlug, konnte er wie folgt beschreiben: männlich, Anfang 20 Jahre, ca. 180 cm groß, muskulös, Brillenträger, blonde Haare, an den Seiten kurz und oben lang, bekleidet mit einem Rollkragenpullover. Der hinzugerufene RTW verbrachte den Geschädigten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell