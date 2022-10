Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am 16.10.2022 in Mücke-Bernsfeld, L 3072 / Weitershainer Straße

Am Sonntag, den 16.10.2022, gg. 01:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer die L 3072 aus Atzenhain kommend in Fahrtrichtung Homberg (Ohm). In der Ortslage von Mücke-Bernsfeld verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug, beschädigte eine Verkehrsinsel und steuerte sein Fahrzeug anschließend über das Gelände der Tankstelle, welche sich im Kreuzungsbereich zur Weitershainer Straße befindet. Auf dem Gelände der Tankstelle beschädigte der Sattelzug eine Zapfsäule und setzte anschließend seine Fahrt über einen angrenzenden Wirtschaftsweg fort. Hier beschädigte er mehrere Zäune und einen Strommasten, bevor der Sattelzug in Höhe eines Autohauses in der Straße "Auf dem Stein" zum Stillstand kam. Es entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle und der Kreuzungsbereich L 3072/Weitershainer Straße/L3325 wurden durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt und mussten aufwendig durch einen Abschleppdienst und die Straßenmeisterei gereinigt werden. Infolge der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Lkw-Führer ergab einen Wert von 1,95 Promille.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, Dörr, POK

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

