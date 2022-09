POL-RZ: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 21. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.09.2022 - Geesthacht Gestern Vormittag (20.09.2022),08.25 Uhr, gegen kam es in Geesthacht in der Hansastraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte eine 12-jährige Geesthachterin die Hansastraße an einer für sie grün zeigenden Fußgängerampel in Höhe des Hanseatenwegs. Ein weißer PKW ...

mehr