POL-LIP: Schlangen. Unfallflucht - Ölspur führt zu Tatverdächtigem.

Polizei Lippe

Schlangen. Unfallflucht - Ölspur führt zu Tatverdächtigem.

Eine Ölspur führt Polizeibeamte am Mittwoch (13.07.2022) zu dem Tatverdächtigen einer Verkehrsunfallflucht. Am Morgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der B 1 (Abfahrt Kohlstädt/Osterholz) gerufen. Ein Zaun war augenscheinlich durch ein Fahrzeug beschädigt worden, ein Verursacher war nicht vor Ort. Die Beamten nahmen, einer leichten Ölspur folgend, die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug auf. In der Hornschen Straße stießen sie schließlich auf einen erheblich beschädigten VW, der zwischen Mülltonnen und zwei Matratzen versteckt wurde. Ein 21-jähriger Mann gab sich als Fahrer zu erkennen und räumte den Unfall ein. Da der Mann offenbar alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der graue VW Golf mit PB-Kennzeichen und sein Fahrer am Mittwochmorgen aufgefallen sind, informieren bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise, ob weitere Personen im Fahrzeug saßen.

