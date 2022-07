Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Vorfahrt genommen - Radfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Mittwochmittag (13.07.2022) wurde ein 39-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Waldstraße/Am Ehberg leicht verletzt. Kurz nach 13 Uhr fuhr der Mann aus Schloß-Holte Stukenbrock auf dem Radweg an der Waldstraße Richtung Augustdorf. Von der Straße Am Ehberg wollte eine 19-jährige Detmolderin mit einem schwarzen VW Passat zeitgleich nach rechts auf die Waldstraße abbiegen. Sie bemerkte den vorfahrtberechtigten Radfahrer offenbar nicht. Auto und Rad kollidierten. Der 39-jährige konnte ein Sturz verhindern, wurde durch die Kollision jedoch leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzung am Unfallort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

