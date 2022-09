Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

21. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.09.2022 - Geesthacht

Gestern Vormittag (20.09.2022),08.25 Uhr, gegen kam es in Geesthacht in der Hansastraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte eine 12-jährige Geesthachterin die Hansastraße an einer für sie grün zeigenden Fußgängerampel in Höhe des Hanseatenwegs. Ein weißer PKW befuhr zur gleichen Zeit die Hansastraße von der Berliner Straße kommend in Richtung Hamwarde. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit dem Mädchen zusammen. Daraufhin bremste der Fahrzeugführer kurz ab und fuhr dann aber weiter, ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern.

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen weißen PKW. Am Fahrzeug befand sich ein Aufkleber mit DHL- Beschriftung.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und dem Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell