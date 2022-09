Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gülle sorgt für stark verschmutze Fahrbahn - Verursacher gesucht

Ratzeburg (ots)

21. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.09.2022 - Aumühle

Gestern Vormittag (20.09.2022), gegen 10.00 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Aumühle zu einer erheblichen Verschmutzung der Fahrbahn. Offensichtlich hat ein Gülletransporter während der Fahrt eine größere Menge seiner Ladung verloren. Die schmierige und stinkende Masse hat die Fahrbahn in Richtung Reinbek so stark verschmutzt, dass sie von der Freiwilligen Feuerwehr Aumühle aufwendig bis ca. 12.20 Uhr gereinigt werden musste. Die Aumühler Beamten hoffen nun auf Hinweisgeber, so dass der Verursacher ermittelt werden kann. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04104/9139870 zu melden.

