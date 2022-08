Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Unbekannte brechen in Betriebsgebäude ein

Dornstetten (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagnacht in einen Betrieb in Dornstetten eingedrungen.

Die Täter zerstörten am Donnerstag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr zunächst die angebrachten Bewegungsmelder auf dem Areal am Ortsrand von Dornstetten und brachen dann eine Tür an einem Verwaltungsgebäude des Werks auf. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten im weiteren Verlauf mehrere Schränke. Sie entwendeten einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Anschließend begaben sie sich in das Werk, wo sie wiederum eine Tür aufbrachen und weitere Schränke durchsuchten. Hier entwendeten sie einen weiteren Bargeldbetrag. Durch den Einbruch entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. In die Firma wurde vor wenigen Monaten bereits eingebrochen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Horb unter Telefonnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

