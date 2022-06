PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht Rund 500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr an einem Hyundai hinterlassen, der in dem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Weingartshofer Straße abgestellt war. Der Unbekannte prallte gegen den Hyundai und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. ...

mehr