Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Autofahrerin fährt nach Unfall davon

Beim Rückwärtsfahren auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Unterm Ablaß" ist am Donnerstag gegen 19.15 Uhr die Fahrerin eines Smart mit einem dahinterstehenden BMW zusammengestoßen. Die 29 Jahre alte BMW-Lenkerin hatte noch die Hupe betätigt, konnte die Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro entstand, aber nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin blickte nach dem Zusammenstoß kurz nach hinten, setzte ihre Fahrt dann jedoch fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die verständigten Polizeibeamten konnten die 68-jährige Smart-Fahrerin zuhause antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein.

Gammertingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Europastraße an der Einmündung Breitestraße zwischen zwei Pkw ereignet hat. Der 46-jährige Fahrer eines Peugeot übersah beim Einfahren von der Breitestraße in die Europastraße den von links kommenden, bevorrechtigten Fahrer eines VW. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich blieben sowohl der Unfallverursacher als auch der 28 Jahre alte VW-Fahrer unverletzt.

Sigmaringendorf

Hecke entzündet sich beim Unkrautentfernen

Mit einem Gasbrenner hat ein 86-Jähriger am Donnerstagnachmittag in der Weingartenstraße Unkraut in seinem Garten entfernt. Aus Unachtsamkeit geriet hierbei gegen 15.30 Uhr die angrenzende Thuja-Hecke in Brand, weshalb der Eigentümer die Feuerwehr verständigte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Senior den Brand gemeinsam mit Nachbarn bereits größtenteils ablöschen.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Personen haben am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr die Fassade eines Gebäudes in der Hauptstraße mit Graffiti besprüht. Die Täter richteten hierbei einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag die Umzäunung einer Firma in der Industriestraße beschädigt. Der Unfallverursacher, der anhand des Schadensbildes mit einem Lkw unterwegs gewesen sein dürfte, hat die Unfallstelle im Anschluss unerlaubt verlassen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell