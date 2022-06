Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Rund 500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr an einem Hyundai hinterlassen, der in dem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Weingartshofer Straße abgestellt war. Der Unbekannte prallte gegen den Hyundai und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 62 Jahre alte Radlerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Weinbergstraße leicht verletzt worden. Ein 20-jähriger vorfahrtsberechtigter Daimler-Fahrer tastete sich von der Kohlstraße langsam in die Weinbergstraße ein, erkannte die Radfahrerin und stoppte sein Fahrzeug. Die Frau nahm den Wagen ihrerseits wahr und hielt ihr Fahrrad an. Ohne dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam, stürzte die 62-Jährige. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.

Ravensburg

Fahrzeugdach beschädigt

Mutmaßlich weil ein bislang unbekannter Täter auf das Fahrzeugdach stieg, entstand an einem Toyota Yaris nicht unerheblicher Sachschaden. Der Wagen war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Franz-Stapf-Straße geparkt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit den Ermittlern des Polizeireviers Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Unbekannte schlagen Fahrzeugscheibe ein

An einem VW Crafter, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Am Kanal" auf Höhe der Wendeplatte abgestellt war, haben Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Zeugenhinweise.

Weingarten

Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Sein Gespann stehen lassen musste ein 36-Jähriger am Donnerstag gegen 22 Uhr, nachdem er von einer Polizeistreife auf der B 32 bei Ortliebs gestoppt worden war, weil die Rücklichter an seinem Anhänger nicht funktionierten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Transportfahrzeug mit Anhänger ist. Weil ein Alkoholtest zudem ein Ergebnis oberhalb des zulässigen Grenzwerts ergab, musste der 36-Jährige die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Test auf das Polizeirevier begleiten. Der Mann muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen sowie mit einem Fahrverbot rechnen.

Weingarten

Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Ungleich verteilt war der Sachschaden bei einem Verkehrsunfall, den ein 59-Jähriger mit seinem VW Crafter am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr beim Rückwärtsfahren verursacht hat. Der Mann wendete sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Boschstraße und prallte dabei gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Fiat 500. Während an diesem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser am VW auf 500 Euro geschätzt.

Ebersbach-Musbach

Fahrzeug im Begegnungsverkehr gestreift - Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein bislang unbekannter Pkw-Lenker nach einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr am Mittwoch kurz nach 19 Uhr. Einer 55-jährigen Ford-Lenkerin kam der Unbekannte auf der L 286 zwischen Ebersbach und Aulendorf im Bereich einer Kuppe entgegen, woraufhin sich die Fahrzeuge streiften. Der Außenspiegel am Ford wurde dadurch beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Ohne anzuhalten fuhr der Entgegenkommende weiter in Richtung Aulendorf. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zu dem bislang unbekannten Pkw-Lenker oder dessen Fahrzeug, an dem ebenfalls Sachschaden entstanden sein dürfte.

Wangen

Unfallflucht durch Zeugen geklärt

Einem aufmerksamen Zeugen, der sich nach einem Verkehrsunfall selbstständig bei der Polizei gemeldet hat, ist es zu verdanken, dass eine 63-jährige Honda-Lenkerin wohl nicht auf ihrem Schaden sitzen bleibt. Die Frau war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der A 96 in Richtung München auf der Überholspur unterwegs, als ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker sie mit hoher Geschwindigkeit rechts überholte. Die 63-Jährige wich nach links aus, kollidierte mit ihrer linken Fahrzeugseite mit der Mittelleitplanke und mit der rechten Seite mit dem Fahrzeug des Unbekannten. Während am Honda der Frau rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, wurde diese durch die Kollision leicht verletzt. Der Unbekannte setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des ausländischen Fahrzeugs mitteilen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an.

Kißlegg

Außenspiegel gestreift - Unfallflucht

Den linken Außenspiegel eines geparkten Opel Astra hat am Donnerstag gegen 16 Uhr der Fahrer eines hellblauen Pkw in der Schlossstraße gestreift. Im Anschluss fuhr der Unbekannte in Richtung Immenried weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 melden.

Leutkirch

Fahrradfahrerin auf Autobahn

Ihrem Navigationssystem zu sehr vertraut haben dürfte eine Pedelec-Fahrerin, die Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz Winterberg angetroffen haben. Die Beamten waren von mehreren Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, weil die Frau auf der A 96 auf dem Standstreifen in Richtung Lindau radelte. Eigenen Angaben zufolge wollte die Radlerin eine Freundin besuchen. Die Polizisten brachten die Frau auf sicherem Wege von der Autobahn und verwarnten sie.

Leutkirch

Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Fiat 500 wurde am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz beim städtischen Friedhof in der Seelhausstraße eingeschlagen. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Wagen einen schwarzen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Beim Abstellen ihres Fahrzeugs waren der Geschädigten drei Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren aufgefallen, die auf dem Parkplatz um weitere Fahrzeuge herumgingen. Zeugenhinweise oder Hinweise zu dem Trio, das sich aus einem dunkelhaarigen korpulenten Jugendlichen und zwei blonden schlanken Teenagern zusammensetzte, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Fahrzeug überladen

Deutlich überladen hatte ein 35-Jähriger sein Transportfahrzeug, als er am Donnerstag gegen 21 Uhr von einer Streife der Verkehrspolizei auf der A 96 angehalten wurde. Eine Wiegung des Fahrzeugs ergab eine Überladung von über 2.500 kg, was rund 73 Prozent entspricht. Die Beamten untersagten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn an. Denn Mann erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

