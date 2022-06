Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ergänzende Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Gaisbeuren

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Ortseingang in Gaisbeuren angerichtet. Der Unfallverursacher war in der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr auf dem Verbindungsweg aus Richtung der Grastrocknungsanlage / Reute kommend unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallzaun sowie mehreren Betonpfosten. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Noch unklar ist dabei, ob dessen im Frontbereich mutmaßlich erheblich beschädigtes Auto noch fahrbereit war, oder ob dies abgeschleppt wurde. Den Unfallspuren zufolge dürfte es sich bei dem Unfallwagen um einen schwarzen Hyundai i30 aus dem Baujahr 2012 bis 2017 handeln. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden, die die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat.

Horgenzell

Fünf verletzte Personen bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der L 288 ereignet. Eine 46-jährige VW-Lenkerin wollte zwischen Horgenzell und Ringgenweiler wenden und verringerte deshalb ihre Geschwindigkeit. Zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer, eine 28-jährige Opel-Fahrerin und ein 37 Jahre alter Lenker einer Mercedes E-Klasse, erkannten dies und fuhren ebenfalls langsamer. Weil eigenen Angaben zufolge die Bremsen ihres Fahrzeugs nicht funktionierten, fuhr eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin auf den Opel auf und schob diesen auf die E-Klasse des 37-Jährigen. Alle drei Fahrzeuglenker sowie der 9-jährige Mitfahrer im Wagen der Unfallverursacherin und der 85-jährige Beifahrer in der E-Klasse wurden durch die wuchtige Kollision leicht verletzt. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in Kliniken. Die drei beteiligten Fahrzeuge, an denen Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro entstand, mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Mercedes C-Klasse der 34-Jährigen beschlagnahmten die Beamten, um zu klären, ob ein technischer Defekt vorlag. Die 46-jährige VW-Fahrerin hatte unterdessen Glück, denn ihr Fahrzeug war nicht in den Unfall verwickelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell