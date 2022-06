Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Dienstagmorgen (wir berichteten) wurde der von der Polizei festgenommene 37-jährige Tatverdächtige am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Vollzug. Der 37-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Was genau sich zur Tatzeit abgespielt hat, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Das 31-jährige Opfer hatte durch den Angriff mit einem messerscharfen Gegenstand schwere Verletzungen erlitten.

Hier unsere Pressemitteilung vom 31.05.2022:

Ravensburg

Personen bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter von 22, 31, 37 und 40 Jahren kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr in einer Gaststätte in der Seelbruckstraße. In dem Zusammenhang wurden der 31-Jährige und die 22-Jährige mit einem Messer verletzt. Die beiden Opfer wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden 37- und 40-Jährigen Tatverdächtigen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Ravensburg

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 50-jährigen Opel-Lenkerin und einem 41 Jahre alten E-Scooter-Fahrer ist es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Eywiesenstraße gekommen. Die 50-Jährige übersah den 41-Jährigen beim Einfahren in den Kreisverkehr auf Höhe der Schützenstraße. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Weder am Opel noch am E-Scooter entstand ein nennenswerter Sachschaden.

Ravensburg

Fahrzeug mit Farbe beschmiert

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen an einem Fiat Punto, der im Parkhaus Untertor abgestellt war, hinterlassen. Mittels schwarzer Farbe beschmierte der Unbekannte den Punto am Heck. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Grünkraut

Betrunkener meldet Verkehrsunfall

Weil er mit seinem Fahrrad am Mittwoch kurz vor Mitternacht vermeintlich einen geparkten Pkw in der Rosenstraße beschädigt hat, ist ein 25-Jähriger am heutigen Donnerstag gegen 1 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Polizeirevier Ravensburg gekommen. Da die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Alkoholtest über zwei Promille ergab, gingen sie davon aus, dass der 25-Jährige zur Unfallzeit bereits alkoholisiert war. Daher veranlassten sie bei dem 25-Jährigen zwei Blutentnahmen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass weder am Pkw noch am Fahrrad Sachschaden entstanden war. Dennoch muss sich der Mann nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wangen

Mit Softairwaffe geschossen

Weil er am Mittwoch kurz nach 21 Uhr im Flur seines Wohngebäudes im Südring von einem unbekannten Geschoss getroffen wurde, informierte ein Anwohner die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung stellte in der Folge fest, dass drei Männer im Alter von 39, 31 und 20 Jahren in dem Gebäude mit einer Soft-Air-Waffe Schießübungen durchgeführt hatten. Die Polizisten stellten die Waffe sicher und nahmen die Ermittlungen auf. Das Trio hat nun mit einem Bußgeld und mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft zu rechnen. Der Getroffene wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch das Geschoss nicht verletzt.

Bergatreute

Verkehrsunfall beim Überholen

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der L 314 zwischen Bergatreute und Baienfurt ereignet hat. Die 39-jährige Fahrerin eines Smart wollte auf dem Streckenabschnitt nach Bolanden einen vorausfahrenden Lkw überholen, hierbei übersah sie jedoch, dass sie ihrerseits bereits von dem 29-jährigen Fahrer eines Audi überholt wurde. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben. Nach der Unfallaufnahme konnten die Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Argenbühl

Verkehrsunfall beim Überholen

Weil sich der 33-jährige Fahrer eines BMW am Mittwoch gegen 7 Uhr beim Überholen eines Traktors auf der L 265 zwischen Isny im Allgäu und Kißlegg offensichtlich verschätzt hat, musste der entgegenkommende 35 Jahre alte Fahrer eines Audi abbremsen und nach rechts in eine Wiese ausweichen. Glücklicherweise kam es zwischen den beiden Pkw aufgrund des Ausweichmanövers lediglich zur Kollision der Seitenspiegel, sodass sich der entstandene Sachschaden auf etwa 2.000 Euro begrenzt. Verletzt wurde niemand. Den Fahrer des BMW erwartet nun eine Anzeige.

Kißlegg

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 8.20 Uhr und 12.20 Uhr einen geparkten VW up in der Eugen-Bolz-Straße angefahren. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Dem Fahrer des VW ist der entstandene Sachschaden erst später aufgefallen, weshalb er nachträglich Anzeige bei der Polizei erstattete. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen weiß lackierten Pkw handeln.

Wolfegg

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich die bislang unbekannte Fahrerin eines blauen VW Golf, die am Mittwoch gegen 13 Uhr von der Bahnhofstraße in die Altanner Straße eingefahren ist, obwohl sich dort der bevorrechtigte Fahrer eines Mercedes näherte. Der 53-jährige Mercedes-Fahrer musste aufgrund der Vorfahrtsmissachtung eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er mit seiner Felge den Bordstein, sodass diese beschädigt wurde. Die Fahrerin des VW setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu dem VW und deren Fahrerin.

Isny

Frau wird Opfer von Betrügern

Um einen vierstelligen Euro-Betrag haben Betrüger am Mittwoch eine 68-Jährige gebracht. Die Frau erhielt von ihrem vermeintlichen Kind eine Nachricht auf ihr Smartphone, in der dieses sie dazu brachte, eine offene Rechnung zu bezahlen. In der Annahme, dass es sich beim Absender der Nachricht um ihre Tochter handelt, überwies die 68-Jährige das Geld auf ein fremdes Konto. Erst als die Betrüger die Frau erneut kontaktierten und behaupteten, der Geldbetrag sei nicht angekommen, wurde das Opfer misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnen erneut vor dieser Masche. Die Vorgehensweise der Betrüger ist dabei immer nahezu gleich: das angebliche Kind oder Enkelkind verschickt eine Nachricht, in der es vorgibt, ein neues Mobiltelefon und eine neue Nummer zu haben. Im weiteren Verlauf geben die Unbekannten an, eine dringende Überweisung tätigen zu müssen, dies aber auf dem neuen Smartphone noch nicht zu können. Die Polizei rät, in einem solchen Fall den Angehörigen unter der alten Rufnummer zu kontaktieren. Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Verständigen Sie, wenn Sie unsicher sind, ihre nächste Polizeidienststelle. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Leutkirch

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Lkw, der in der Wangener Straße vor einem Kieswerk abgestellt war, rund 100 Liter Diesel abgeschlaucht. Um an den Sprit zu gelangen, brachen die Täter den Tank gewaltsam auf. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Unfall - Pedelec-Lenkerin verletzt

Eine 84 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in der Kemptener Straße leicht verletzt. Die Frau befuhr ordnungsgemäß den dortigen Radweg in Richtung Adrazhofen, als aus dem Krählohweg ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes an die Einmündung zur Kemptener Straße heranrollte und das Pedelec leicht touchierte. Die Seniorin stürzte in der Folge zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung ihrer Verletzungen zu einem Arzt gebracht. Weder am Fahrrad noch am Pkw entstand Sachschaden.

