POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Esche (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in ein Kassenhäuschen eines Sportvereines an der Hauptstraße in Esche eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Lautsprecher sowie LED-Strahler. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/989850 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

