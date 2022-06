Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 19.50 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota in der Straße "Kirchberg" gestreift hat. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Mehrere Betrugsversuche

Insgesamt zehn Seniorinnen und Senioren aus Sigmaringen haben sich am Mittwoch an die Polizei gewandt, nachdem sie zwischen 14 Uhr und 17 Uhr einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten hatten. Die Betroffenen erkannten alle die Betrugsmasche, in der vermeintliche Polizisten angeben, einen Einbrecher im Umkreis der Wohnung festgenommen zu haben. Dieser habe eine Liste mit sich geführt, auf der auch die Adresse der Senioren stand, sie wurden daher aufgefordert, ihre Wertgegenstände zur Sicherheit an die Betrüger zu übergeben. Ein Sachschaden entstand in den bislang bekanntgewordenen Fällen nicht. Die Polizei warnt weiterhin vor der zwischenzeitlich bekannten Betrugsmasche und bittet darum, Angehörige auf diese aufmerksam zu machen.

Hettingen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der B 32 zwischen Gammertingen und Hettingen ereignet hat. Aufgrund von Mäharbeiten musste der 20-jährige Fahrer eines VW kurz nach einem Bahnübergang anhalten. Der nachfolgende 32 Jahre alte Fahrer eines BMW erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Gammertingen

Frau fällt auf aktuell verbreitete Betrugsmasche rein

Am Dienstagnachmittag hat eine 26-Jährige einen Anruf erhalten, in dem sich Betrüger als Polizeibeamten von Interpol ausgegeben haben. Die angeblichen Polizisten gaben gegenüber der Frau auf Englisch an, dass ihre Identität missbräuchlich verwendet und damit Geldwäsche im Ausland betrieben wurde. Um ihr Geld gegen den Missbrauch zu sichern, wurde die 26-Jährige dazu aufgefordert, ihr Erspartes an Europol zu überweisen. Nachdem die Frau einen vierstelligen Euro-Betrag überweisen hatte und ihre Kreditkarte mit einem dreistelligen Euro-Betrag belastet wurde, bemerkte sie den Betrug und konnte zumindest noch einen Teil ihrer Überweisung stoppen. Ein Teil des Geldes ging jedoch leider an ein thailändisches Konto und konnte nicht wiedererlangt werden.

Pfullendorf

Traktor mit Langholzanhänger kippt um

Auf der Strecke von Pfrungen in Richtung Wald ist am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Traktor mit einem beladenen Langholzanhänger über eine Böschung auf ein Feld geraten und dort umgekippt. Nach dem Bahnübergang Ostrach-Mettenbuch geriet der 21 Jahre alte Fahrer mit seinem Traktor ins Schlingern und konnte sein Gefährt nicht mehr abbremsen, weshalb er in der Folge von der Fahrbahn abkam. Während an dem Schlepper und Anhänger ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, blieb der 21-Jährige glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Unfallmeldung wurde auch die Feuerwehr an die Einsatzörtlichkeit gerufen. Um den verunfallten Traktor kümmerte sich im Anschluss der Eigentümer.

Bad Saulgau

Pkw fährt Frau über den Fuß

Beim Rangieren, um in einen Parkplatz in der Kaiserstraße einzufahren, hat am Mittwoch gegen 9.45 Uhr der 69-jährige Fahrer eines Mercedes eine 23-Jährige übersehen, die sich auf der gegenüberliegenden Seite auf der Fahrbahn befunden hatte. Der 69-Jährige fuhr in der Folge mit dem Mercedes über den Fuß der 23-Jährigen, die gerade den Kofferraum ihres Autos belud. Im weiteren Verlauf stürzte die Frau und zog sich weitere leichte Verletzungen zu. Während am Pkw des Unfallverursachers kein Sachschaden entstand, wurde die Fußgängerin vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

