Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Spülmaschine fängt Feuer

Eine defekte Spülmaschine war offenbar die Ursache für einen Brand in einem Wohnhaus im Heisenbergweg, zu dem die Feuerwehr und die Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr ausrückten. Die Wehrleute löschten die Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Immenstaad

Erneuter Trickdiebstahl

Mutmaßlich einem Trick-Dieb zum Opfer gefallen ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein 68 Jahre alter Mann in der Bachstraße in Immenstaad. Ein augenscheinlich hilfsbereiter Mann habe ihn bei der Bedienung des Parkscheinautomaten unterstützt und dabei offenbar unbemerkt in dessen Portemonnaie gegriffen. Erst am Abend stellte der 68-Jährige fest, dass Scheingeld fehlte, und verständigte die Polizei, die nun wegen Diebstahls ermittelt. Der Mann sei etwa 175 cm groß und rund 50 Jahre alt gewesen. Er hatte ein gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Windjacke. Zu einem ähnlichen Fall des Trickdiebstahls kam es bereits am Montag in Überlingen. Ob die Taten in Verbindung stehen ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Unsere Meldung vom 31.05.2022:

Trickdiebstahl - Unbekannter stiehlt Senior Bargeld aus Portemonnaie

Einem Trickdiebstahl ist am Montag gegen 10 Uhr ein 78-jähriger Mann aufgesessen. Der Mann ist eigenen Angaben zufolge von einem Unbekannten im Bereich der Klosterstraße angesprochen worden. Dieser habe ihn zunächst gebeten, eine Euro-Münze, angeblich für den Parkautomaten, zu wechseln. Als der Senior sein Portemonnaie zückte und Kleingeld suchte, griff sein Gegenüber ebenfalls an den Geldbeutel und entnahm dabei zunächst unbemerkt offenbar Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Tatverdächtige wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er hatte ein gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild und trug mittellange dunkle Haare. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meckenbeuren

Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Zwei verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der K 7725 bei Kehlen ereignet hat. Ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer war aus Ailingen kommend unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Linksabbiegerspur, wo er in den Pkw eines verkehrsbedingt wartenden 52-Jährigen fuhr. Durch die Kollision wurde der Zweiradfahrer über den Seat auf die Straße geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am Leichtkraftrad, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Am Seat wird dieser auf 4.000 Euro beziffert.

Meckenbeuren

Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Verletzungen zogen sich zwei 16-Jährige zu, als sie am Dienstag gegen 10 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Platz in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die beiden jungen Frauen waren gemeinsam auf einem Leichtkraftrad unterwegs und kollidierten mit dem Mazda einer vorausfahrenden 42-Jährigen, die gerade abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß und dem folgenden Sturz erlitten beide Teenager eher leichte Blessuren. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Eriskirch

Küchenbrand

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Röckerweg. Ein Anwohner hatte Essen auf dem Herd vergessen und das Haus verlassen. Kurze Zeit später fing die überhitzte Mahlzeit Feuer, das auf die gesamte Küche und die Holzdecke übergriff. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Beim Versuch, das Feuer eigenhändig einzudämmen, erlitt der Anwohner eine leichte Rauchgasverletzung und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden, der durch die Flammen und den Rauch entstand, wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Überlingen

Nach Auseinandersetzung am Wochenende - wer wurde von Flasche getroffen?

Nach dem Vorfall am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr im Bereich der Hofstatt, bei dem ein aggressiver 24-Jähriger mehrere Personen verletzt hat (wir berichteten), bitten die Ermittler um Hinweise zu einem Unbekannten, der in der Kunstakademie durch einen Flaschenwurf verletzt worden sein soll. Diese Person wird nun dringend gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Hier die ursprüngliche Meldung vom Sonntag, den 29.05.2022:

Randalierer verletzt mehrere Personen

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr fiel ein 24-jähriger Mann bei einer Veranstaltung im Bereich der Hofstatt durch sein aggressives Verhalten auf. Hier soll er unter anderem den DJ der Musikveranstaltung tätlich angegriffen haben. Als er hierauf durch das Sicherheitspersonal der Räumlichkeiten verwiesen werden sollte, verletzte er diese ebenfalls. Alle Geschädigten erlitten leichtere Verletzungen, wobei der Tatverdächtige die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei verließ. Kurze Zeit später prügelte er sich auf der Hofstatt mit einem 27-Jährigen. Die Polizei nahm beide Personen in Gewahrsam, um weitere Ordnungsstörungen bzw. Straftaten zu verhindern. In diesem Zusammenhang und dem Einsatz mehrerer Polizeistreifen bedrohte ein 22-jähriger Mann zwei Beamte mit dem Tod. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste zur Verhinderung weiterer Störungen die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Polizei setzte mehrere Streifen, auch von benachbarten Revieren ein, um die aggressive Stimmung von Teilen der anwesenden Personen in der Innenstadt nicht ausarten zu lassen.

Überlingen

Schwächeanfall hinter Steuer

Plötzlich auftretende Gesundheitsprobleme waren offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr beim Rengoldshauser Kreisverkehr ereignete. Eine 54 Jahre alte Frau war von Deisendorf kommend auf der L 200a unterwegs und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. In dessen Folge überfuhr sie ein Verkehrszeichen und kam mit ihrem Peugeot auf dem Kreisverkehr zum Stehen. Bei dem Unfall blieb die Frau glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt über 15.000 Euro geschätzt.

Markdorf

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Weil ein Unbekannter am Samstag zwischen 17.45 Uhr und 23.30 Uhr einen in der Obertorstraße geparkten silbernen VW Sharan angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Bermatingen

Pkw prallt gegen Baum - Offenbar nicht angeschnallter Fahrer schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer schwerste Verletzungen erlitt, hat sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der Salemer Straße ereignet. Der Mann war offenbar nicht angegurtet von Bermatingen in Richtung Salem unterwegs und kam mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr zwei Holzpfosten und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Baum. Ein Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik, wo er umgehend intensivmedizinisch behandelt werden musste. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt und der Polizei war auch die Feuerwehr am Einsatzort. Diese kümmerte sich um den Baum, der infolge der massiven Beschädigung gefällt werden musste.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich davor, mit dem Thema Sicherheitsgurt leichtsinnig umzugehen. Nach wie vor ist der Gurt Lebensretter Nummer 1 im Straßenverkehr und kann bei Unfällen insbesondere vor schweren Verletzungen schützen.

