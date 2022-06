PP Ravensburg: Polizeiliche Prävention vor Ort mit dem Mobilen Informationsstand

Meckenbeuren (Bodenseekreis) (ots) - Am Bildungszentrum in Meckenbeuren tauchten in einem Klassenbuch, das knapp zwei Wochen gefehlt hatte, am Montag mehrere Einträge auf, welche die Androhung einer möglichen Straftat zum Inhalt hatten. Ebenso war ein konkreter Zeitraum im Laufe des heutigen Tages vermerkt. Nach einer ausführlichen Bewertung der Nachricht durch die Polizei in enger Abstimmung mit der Schule wurde eine ...

mehr