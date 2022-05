Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeieinsatz nach Androhung von Straftat

Meckenbeuren (Bodenseekreis) (ots)

Am Bildungszentrum in Meckenbeuren tauchten in einem Klassenbuch, das knapp zwei Wochen gefehlt hatte, am Montag mehrere Einträge auf, welche die Androhung einer möglichen Straftat zum Inhalt hatten. Ebenso war ein konkreter Zeitraum im Laufe des heutigen Tages vermerkt. Nach einer ausführlichen Bewertung der Nachricht durch die Polizei in enger Abstimmung mit der Schule wurde eine Ernsthaftigkeit zwar infrage gestellt, trotzdem war die Polizei am Dienstag im Bereich der Schule verstärkt und sichtbar präsent, um im Bedarfsfall schnell agieren zu können. Zu besonderen Vorkommnissen in diesem Kontext kam es am Dienstagvormittag nicht. Die Ermittlungen zu den Urhebern der Nachricht sind derzeit im Gange. Auch prüfen die Ermittler einen Zusammenhang mit dem aktuell in den sozialen Medien kursierenden neuesten Trend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell