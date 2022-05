Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bei Auffahrunfall verletzt

Rund 6.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr auf der Colsmanstraße ereignet hat. Ein 35-jähriger VW-Fahrer bremste an der Einmündung der Straße "Am Sportpark" verkehrsbedingt ab. Dies erkannte eine 80 Jahre alte Nissan-Lenkerin zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Immenstaad

Pkw zerkratzt

Die komplette Fahrzeugseite eines geparkten Subaru Outback hat ein Unbekannter am Samstag gegen etwa 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Meersburger Straße zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand verursachte der Täter Sachschaden im schwarzen Lack, der auf rund 3.000 Euro beziffert wird. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Immenstaad / Fischbach

Sachschaden bei Auffahrunfall

Zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge waren die Folge eines Auffahrunfalls am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 31 bei der Einmündung der Meersburger Straße. Ein 18 Jahre alter Ford-Lenker war von Immenstaad in Richtung Friedrichshafen unterwegs. An der Ampel ging er fälschlicherweise davon aus, dass sein 24-jähriger Vordermann mit seinem Fiat noch über die umschaltende Ampel fahren werde. Dieser bremste jedoch ab, woraufhin der Jüngere wuchtig auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades erlitten, als er am Montag gegen 14.15 Uhr in der Hauptstraße mit einem Opel kollidierte. Der Zweiradlenker fuhr mit seiner Maschine aufgrund stockenden Verkehrs links an mehreren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin, die von einem Grundstück durch eine Staulücke auf die Hauptstraße einfuhr, erkannte den Motorradfahrer zu spät, woraufhin der 28-Jährige mit der Pkw-Seite kollidierte und zu Sturz kam. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Während am Opel rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser an der Brixton auf etwa 500 Euro beziffert.

Meckenbeuren

Alkoholisiertes Duo hinterm Steuer erwischt

Weil sie nacheinander alkoholisiert hinterm Pkw-Steuer unterwegs waren, müssen eine 40-jährige Frau und ihr 38-jähriger Freund mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Polizeibeamte waren am Montag gegen 23 Uhr auf deren Wagen aufmerksam geworden, als das Duo mit dem Mann am Lenkrad durch die Tettnanger Straße fuhr. Bei der folgenden Verkehrskontrolle ergab die Atemalkoholmessung beim 38-jährigen Fahrer rund 1,4 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Da die Streife rund eine Stunde später auch dessen damalige Beifahrerin, die ebenfalls deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte, erwischte, als sie hinterm Steuer eines anderen Wagens saß, musste auch sie eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten beiden die Weiterfahrt, beschlagnahmten die Führerscheine und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Kressbronn

Schmorbrand an Fachwerkhaus

Zu einer Rauchentwicklung an einem Fachwerkgebäude in die Berger Straße rückten am Montagmorgen gegen 8 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Schmorbrand gekommen, der von den Wehrleuten gelöscht wurde. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überlingen

Trickdiebstahl - Unbekannter stiehlt Senior Bargeld aus Portemonnaie

Einem Trickdiebstahl ist am Montag gegen 10 Uhr ein 78-jähriger Mann aufgesessen. Der Mann ist eigenen Angaben zufolge von einem Unbekannten im Bereich der Klosterstraße angesprochen worden. Dieser habe ihn zunächst gebeten, eine Euro-Münze, angeblich für den Parkautomaten, zu wechseln. Als der Senior sein Portemonnaie zückte und Kleingeld suchte, griff sein Gegenüber ebenfalls an den Geldbeutel und entnahm dabei zunächst unbemerkt offenbar Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Tatverdächtige wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er hatte ein gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild und trug mittellange dunkle Haare. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Pkw-Fahrer übersieht Stadtbus

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Linienbus am Montag gegen 10.40 Uhr in der Hizlerstraße entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Ein 90 Jahre alter Senior fuhr mit seinem Suzuki rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und kollidierte dabei mit der Seite des in diesem Moment vorbeifahrenden Gelenkbusses. Am Pkw entstand rund 2.500 Euro, am Bus etwa 7.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Meersburg - Baitenhausen

Bierzeltgarnituren gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte zwischen Dienstag, 24.5., und Donnerstag, 26.5., drei Bierzeltgarnituren gestohlen haben, ermittelt der Polizeiposten Meersburg. Die Garnituren, je zwei Bänke und ein Tisch, wurden entweder aus dem Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen oder vom Vatertags-Fest auf dem Dorfplatz entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an die Ermittler zu wenden.

Markdorf

7-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde ein 7 Jahre altes Mädchen, nachdem sie am Montagabend gegen 21 Uhr in der Zeppelinstraße mit einem Pkw zusammengestoßen war. Das Kind war mit dem Rad unterwegs und wollte die Zeppelinstraße von der Riedstraße kommend überqueren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den Verkehr und kollidierte mit dem Renault eines 20-Jährigen. Die 7-Jährige klagte über leichte Schmerzen, ihr Radhelm hatte mutmaßlich schwerere Verletzungen verhindert. Der am Renault entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

