Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter schlägt Partnerin

Auf offener Straße ist am Montag gegen 20.30 Uhr ein Paar in der Binger Straße in Streit geraten. Zeugen verständigten die Polizei, als der Mann die Frau in den sogenannten Schwitzkasten genommen und ihr mehrmals in das Gesicht geschlagen hat. Nach der Festnahme durch die Polizei brachte es der 41-jährige Tatverdächtige bei einem Alkoholtest auf einen erheblichen Wert von etwa 2,4 Promille. Aufgrund seines Zustandes und um einen weiteren Übergriff auf seine Partnerin zu verhindern, musste der Mann die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Die Nacht verbrachte er kostenpflichtig in einer Arrestzelle. Die ebenfalls stark alkoholisierte Frau konnte ohne ärztliche Behandlung in ihre Wohnung zurückkehren. Auf den 41-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Sigmaringen

Handel mit Betäubungsmittel

Wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel ermittelt die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen 20-Jährigen, auf den die Beamten im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens aufmerksam geworden sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen durchsuchten die Ermittler am Mittwoch die Wohnung des 20-Jährigen in Sigmaringen und fanden dort mehrere Gramm Marihuana, Haschisch, Pilze, LSD, Amphetamin und mutmaßliches Dealergeld auf. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge dürfte der Tatverdächtige überregional per Post mit Betäubungsmittel gehandelt haben.

Bad Saulgau

Autofahrerin ohne Versicherungsschutz und unter Drogen unterwegs

Statt eines bestehenden Versicherungsschutzes einen positiven Drogenvortest vorweisen konnte eine 49-jährige Autofahrerin, die Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am frühen Dienstagmorgen auf der L 283 stoppten. Wie sich bei der Kontrolle herausstelle, bestand für den Peugeot kein Versicherungsschutz mehr, weshalb das Fahrzeug abgestellt und das Kennzeichen entstempelt wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten zudem Anzeichen dafür fest, dass die 49-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Nach einem Drogenvortest, der positiv auf Marihuana verlief, musste die Fahrerin die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigten, muss die Frau neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Bad Saulgau

Graffiti gesprüht

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Freitag und Montag mehrere Parkbänke, Mülltonnen, einen Sicherungskasten und Verkehrszeichen im Bereich der Schillerstraße bis zur Schillerhöhe mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden, den die Täter hierbei angerichtet haben, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Etwa ein Promille ergab der Alkoholtest, den ein 77-jähriger Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Badstraße durchgeführt hat. Der Fahrzeuglenker musste seinen Pkw stehen lassen und die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Den 77-Jährigen erwarten nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein hohes Bußgeld.

Mengen

Fahren unter Drogeneinfluss

Eine allgemeine Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend in der Bergstraße durchgeführt und dabei einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der junge Verkehrsteilnehmer Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf Marihuana. Der 18-Jährige musste die Polizisten daher in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Ihn erwarten, sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel bei der Auswertung der Blutprobe bestätigten, ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15.15 Uhr in der Josef-Bautz-Straße ereignet hat. Beim Einfahren von einem Grundstück über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn kollidierte die 62-jährige Fahrerin eines Audi mit einem Kleinlaster, der auf der Josef-Bautz-Straße unterwegs war. Die Unfallverursacherin, als auch der 67 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell