Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Kennzeichen ausgetauscht

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 71 Jahre alter Mann, der an seinem Fahrzeug kurzerhand die Kennzeichen ausgetauscht hatte. Eine Polizeisteife entdeckte den Pkw mit entstempelten Kennzeichenschildern und stellte bei einer Überprüfung fest, dass diese nicht für den Wagen ausgegeben sind. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Auto seit gut einem Jahr außer Betrieb gesetzt und somit nicht mehr zugelassen war. Den 71-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Wangen

Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Mutmaßlich weil er mit einem Pfosten auf einem Vorplatz im Hagmühleweg kollidiert und gestürzt ist, erlitt ein 28-jähriger Radfahrer am Sonntag kurz nach Mitternacht Gesichtsverletzungen. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von weit über zwei Promille, weshalb er eine alarmierte Polizeistreife zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Dem 28-Jährigen droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Isny

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste ein xx Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall am Sonntag kurz nach 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Radler wollte einem entgegenkommenden Fahrzeuglenker den Vorrang gewähren und streifte beim Anhalten mit seinem Fahrrad einen geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf kippte der 60-Jährige um und beschädigte dabei den geparkten Renault. Durch das Umkippen zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Isny

Vorfahrt genommen - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 45-jährigen Autofahrer eingeleitet. Die Beamten waren verständigt worden, weil der Mann am Samstag kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus dem Bufflerweg in die Kemptener Straße einfuhr, obwohl dort mehrere vorfahrtsberechtigte Radfahrer unterwegs waren. Ein 52 Jahre alter Radfahrer wurde dabei sogar gefährdet. Eine Polizeistreife konnte den 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Da ein Alkoholtest einen Wert von weit über einem Promille ergab, veranlassten die Polizisten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft an.

Leutkirch

Pedelec-Fahrerin erliegt ihren Verletzungen

Ihren schweren Verletzungen erlegen ist am Freitag eine inzwischen 78 Jahre alte Fahrradfahrerin, die am 19.05.2022 an einem Verkehrsunfall beteiligt war (wir berichteten).

Hier unsere Pressemitteilung vom 19.05.2022

Leutkirch

Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mit schwersten Kopfverletzungen musste eine 77 Jahre alte Fahrradfahrerin am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall auf der L 308 vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Frau bog hinter ihrem Mann, der ebenfalls mit dem Pedelec unterwegs war, aus Richtung Grund kommend bei Ellmeney nach links auf die Landesstraße ein. Dabei übersah sie mutmaßlich den VW eines 69-Jährigen, der die L 308 ordnungsgemäß aus Richtung Altusried befuhr und seine Geschwindigkeit bereits verlangsamt hatte. Die Seniorin kollidierte mit der Seite des VW und stürzte. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich die 77-Jährige schwerste Verletzungen am Kopf zu. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro, am VW ein solcher in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Beibringung von K.-o.-Tropfen

Nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere junge Frauen nach ihrem Aufenthalt auf dem Frühlingsfest in Dietmanns gesundheitliche Probleme aufwiesen, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Da die Frauen Symptome aufwiesen, die für die Beibringung sogenannter "K.-o.-Tropfen" sprachen und sich folglich in ärztliche Behandlung begeben mussten, gehen die Ermittler davon aus, dass die jungen Frauen Opfer eines bislang unbekannten Täters wurden. Die Beamten bitten daher Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sowie weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Aulendorf

Autofahrer übersieht Kinder auf Fahrrad

Zwei Kinder, die mit ihren Fahrrädern vom Buchenweg in den Einmündungsbereich eingefahren sind, hat ein Autofahrer am Samstag gegen 18.15 in der Bruckstraße übersehen. Während das erste Kind noch vor dem Mercedes vorbeifahren konnte, streifte der 62-jährige Fahrzeuglenker das zweite Kind mit Schrittgeschwindigkeit leicht. Der 9-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu, an dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beide Kinder wurden nach dem Unfall in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Kißlegg / A 96

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Eigenen Angaben zufolge aufgrund von Sekundenschlaf ist am Montag gegen 4 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg kurz nach der Anschlussstelle Wangen-Nord eine 31-jährige Lkw-Fahrerin mit ihrem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw geriet hierbei in den Grünstreifen und fuhr sich dort fest. Ein angrenzender Wildschutzzaun wurde beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Der Sattelzug, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrt durfte die 31-Jährige nicht fortsetzten.

Kißlegg

Unter Drogeneinfluss gefahren

Positiv auf Marihuana verlief ein Drogenvortest, den Polizisten des Verkehrsdienstes Kißlegg bei dem 20-jährigen Fahrer eines Fiat durchgeführt hatten. Die Beamten hatten den Fahrer am Sonntagabend im Stadtgebiet gestoppt und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür festgestellt, dass der 20-Jährige Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Der junge Autofahrer musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, muss sich der 20-Jährige auf ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot einstellen.

Aitrach / A 96

Auto kollidiert mit Mittelleitplanke

Beim Ausscheren, um auf der A 96 einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen, ist am Sonntag gegen 7 Uhr die 24-jährige Fahrerin eines Mercedes zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten auf den mittleren Grünstreifen geraten und hat dort die Mittelleitplanke gestreift. Während an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, beläuft sich der Sachschaden an der Leitplanke auf etwa 2.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

