Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann leistet nach Ruhestörung Widerstand

Weil ein 20-Jähriger am Samstagnachmittag mit seiner Musikbox lautstark die gesamte Nachbarschaft beschallte, wurden Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen in die Moltkestraße gerufen. Der Störenfried wurde von den Beamten eindringlich zur Ruhe ermahnt, und da sich der 20-Jährige uneinsichtig zeigte, wurde ihm im Falle einer erneuten Ruhestörung die Beschlagnahme der Musikbox und des Handys angedroht. Weil der junge Mann offenbar nicht hinzugelernt hatte, rückten die Polizisten kurze Zeit später wieder an, da sich erneut Nachbarn beschwert hatten. Als die Beamten auf richterliche Anordnung die Wohnung des 20-Jährigen betraten, um die angedrohte Beschlagnahme der Musikbox und des Handys zu vollziehen, leistete dieser Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der stark alkoholisierte Musikliebhaber muss nun neben einem Bußgeld mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Ein Nachbar ließ sich dazu hinreißen, die Polizisten während des Einsatzes zu beleidigen. Ihn erwarten ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen.

Oberteuringen

Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Neuhaus ereignet hat. Eine 83 Jahre alte Audi-Lenkerin wollte die B 33 von der Teuringer Straße in die Ziegelmüllerstraße überqueren, dabei übersah sie ein von links kommendes Motorrad. Der 35-jährige Zweiradfahrer versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Audi jedoch nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß und dem folgenden Sturz auf die Fahrbahn zogen sich der 35-Jährige und seine Sozia glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die beiden in eine Klinik. Die Unfallverursacherin blieb derweil unverletzt. Am Auto beläuft sich der Sachschaden auf rund 4.500 Euro, am Motorrad der Marke "Zündapp" wird dieser auf rund 500 Euro geschätzt.

Immenstaad

Einbrüche in Immenstaad - Polizei bittet um Hinweise

Einbrecher haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Hardtstraße verschafft. Die Unbekannten stiegen über einen Balkon durch ein Fenster in das Gebäude ein, nachdem sie zunächst an der Haustüre gescheitert waren. Anschließend durchwühlten die Täter das Haus und stahlen Schmuck, Bargeld und weitere Wertsachen im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Zudem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Auch in der Strandbadstraße hatten Unbekannte zwischen Samstag, 21.05., und Samstag, 28.5., versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierbei waren die Täter offenbar gescheitert, sodass sie lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließen. Bereits vergangene Woche am 24.05. berichteten wir über einen ähnlichen Einbruch in ein Anwesen im Wolfgangweg. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Friedrichshafen führt. Personen, die in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Ansprechpartner rund um das Thema Einbruchsschutz finden Sie im Internet unter https://www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche/

Überlingen

Hundeverkäufer fordern Vierbeiner mit Nachdruck zurück

Wegen eines eher außergewöhnlichen Raubdelikts am Samstagmorgen in der Hafenstraße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen eine Familie aus dem Raum Stuttgart. Eine 47 Jahre alte Angehörige der Familie hatte Mitte der vergangenen Woche einen Hund über ein Internetportal verkauft und das Geschäft bereits nach wenigen Stunden bereut. Die neuen, in Überlingen wohnenden, Eigentümer waren mit der mit Nachdruck geforderten Rückgabe des Vierbeiners nicht einverstanden. Am Samstag gegen 8.15 Uhr trafen die Verkäuferin und deren Angehörige, ihr 46 Jahre alter Mann und die 20-jährige Tochter, auf ihre Kontrahenten, als diese ihren neu erworbenen Hund im Bereich des Mantelhafens Gassi führten. Das Trio soll der 41-jährigen neuen Besitzerin den Hund gewaltsam aus den Armen gerissen und sie, sowie ihren 50 Jahre alten Partner bei der folgenden handfesten Auseinandersetzung verletzt haben. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Rettungsdienst brachte die rechtmäßigen Hundebesitzer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Überlingen

Lampenschirme mutwillig beschädigt

Mehrere Lampenschirme im Außenbereich der Burgbergschule in der Straße "Burgbergring" haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag beschädigt. Die Täter richteten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell