PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.05.2022

Veringenstadt / Landkreis Sigmaringen (ots)

21-Jährige nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Mit einem Messer soll am Donnerstag gegen 8.30 Uhr eine 21-Jährige einen 64-jährigen Bekannten in seiner Wohnung in Veringenstadt aufgesucht haben. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, stach die Frau dem Mann nach einer kurzen Unterhaltung unvermittelt mit dem Messer in den Bauch und fügte ihm so eine lebensbedrohliche Verletzung zu. Das Opfer konnte selbständig einen Rettungsdienst verständigen und befindet sich nach einer Notoperation zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Polizeikräfte fahndeten unverzüglich nach der Tatverdächtigen und konnten diese in der Nacht auf Freitag festnehmen. Noch am Freitagnachmittag wurde die 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt, der aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes der jungen Frau die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete.

