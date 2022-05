Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag auf Samstag unberechtigt Zugang zu einem, im Umbau befindlichen Gebäude in der Hauptstraße in Laiz. Von dieser Baustelle entwendeten sie nach bisherigen Ermittlungen mehrere elektrische Werkzeuge im Wert von über 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Person durch Schläge leicht verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr soll ein 21-jähriger Mann aus Sigmaringen einen 53-Jährigen in der Innenstadt mehrfach grundlos unter anderem mit einem Brett auf den Kopf geschlagen haben. Der Verletzte musste zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stellte bei der Fahndung nach dem Täter einen 21-Jährigen Tatverdächtigen in Sigmaringen fest. Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Sigmaringen

Auto angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Freitag, 22:00 - Samstag, 13:00 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines in der Achberstraße, Ecke Bussenstraße geparkten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Unfallbeteiligung anzuzeigen. Am Fiesta dürfte Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Zeugenaufruf - Geparkten Pkw angefahren - Geschädigter unbekannt

Am Samstagvormittag, zwischen 09:30 - 10:00 Uhr streifte eine 68-jährige Autofahrerin auf dem Kirchplatz bei der Diakonie beim Ausparken einen dort geparkten weißen Pkw. Hiernach begab sich die Frau mit ihrem Skoda Fabia zum Polizeirevier Bad Saulgau, um den Unfall dort anzuzeigen. Da sie sich zu dem weißen, von ihr angefahrenen Auto keine Daten notiert hatte und das Auto bei der späteren Überprüfung nicht mehr vor Ort stand, sind zum Geschädigten keine weiteren Erkenntnisse vorhanden. Zeugenaufruf: Personen die im fraglichen Zeitraum ihren weißen Pkw im Bereich der Kirche geparkt hatten, sollen ihre Fahrzeuge auf etwaige Schäden überprüfen und sich ggf. mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung setzen.

Bad Saulgau

Unklare Rauchentwicklung

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr löste eine zunächst unklare Rauchentwicklung im Außenbereich der ehemaligen Japanischen Schule in Bad Saulgau einen Rettungseinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass trockenes Laub und Unrat in einem Fußabstreifer an einem Nebengebäude aus unbekannter Ursache Feuer fing und dabei eine starke Rauchentwicklung entstand. Durch die schnelle Intervention konnte die Gefahr der Ausbreitung des Feuers auf Gebäude und somit auch die Entstehung eines Sachschadens verhindert werden. Zeuge, die in der fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Bad Saulgau 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Tätliche Auseinandersetzung

In einem Bistro in der Meßkircher Straße soll es am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 29-jähriger Mann aus Sigmaringen gab an, von mehreren Personen geschlagen und getreten worden zu sein. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Zudem sei sein Mobiltelefon hierbei beschädigt worden. Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

