Sigmaringen

Alkoholisierter Dieb rastet aus

Am Freitag etwa gegen 22.00 Uhr wurde ein 20-jähriger aus Tunesien stammender Mann bei einem Diebstahl aus einem Auto in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen erwischt. Bei der Anzeigenaufnahme der Beamten des Polizeireviers Sigmaringen wurde der junge Mann, vermutlich auch wegen seiner Alkoholisierung immer aggressiver, weshalb ihm schließlich der Gewahrsam erklärt werden musste. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich mit Händen und Füßen, so dass weitere Polizeibeamte angefordert werden mussten. Da eine Eigenverletzung aufgrund des Verhaltens nicht auszuschließen war, wurde der Heranwachsende ins Klinikum Sigmaringen verbracht und musste dort die Nacht verbringen. Neben den Ermittlungen wegen Diebstahls, erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten.

Herdwangen- Schönach

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg unbekannte Täterschaft über ein aufgehebeltes Toilettenfenster in das "Kontor" der Dorfgemeinschaft Lautenbach ein. Im Hausinneren wurden mehrere Türen mit brachialer Gewalt geöffnet. Sämtliche Zimmer und Büros wurden durch die Täterschaft durchsucht. Der Sachschaden dürfte geschätzt bei etwa 5000 bis 8000.- Euro liegen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungstand nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel.: 07552 2016-0 entgegen

