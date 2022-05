Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Nach Rotlichtfahrt Beamte beleidigt

Am frühen Samstagmorgen etwa gegen 01.30 Uhr missachtete ein 34-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Waldseer Straße und Mochenwanger Straße in Weingarten das Rotlicht an der dortigen Ampel. Auf sein Fehlverhalten durch Beamte der Polizeireviers Weingarten angesprochen, welche die Situation beobachtet hatten, reagierte der Mann mit Beleidigungen gegen die Beamten. Bei der Personalienaufnahme konnten die Beamten zusätzlich Atemalkohol feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von 1.44 Promille.

Weingarten

Rollerfahrer unter Drogeneinwirkung

Bei einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle in der Ettishofer Straße auf dem Radweg zur Abt-Hyller Straße in Weingarten stellten Beamte des Polizeireviers Weingarten am Freitag etwa gegen 20.20 Uhr einen E-Roller fest, bei dem seit Februar kein Versicherungsschutz mehr bestand. Außerdem hatte der 29-jährige Fahrer augenscheinlich Betäubungsmittel konsumiert. Dies bestätigte der anschließende Drogenschnelltest. Neben der Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen.

Leutkrich

Lkw mit Graffiti besprüht

In der Zeit von Mittwoch 15.30 Uhr bis Freitag 06.10 Uhr besprühte Unbekannte Täterschaft einen im Breiteweg in Bad Wurzach abgestellten Lkw Iveco. Das Graffiti hat eine Länge von 4 Metern und eine Breite von 1,5 Meter. Der Sachschaden dürfte geschätzt etwa 500.- Euro betragen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkrich unter Tel.: 07561 8488-0 entgegen

