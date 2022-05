Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Holzbungalow im Center Parcs Leutkirch

Leutkirch (ots)

Nicht mehr bewohnbar ist ein Ferienhaus im Center Parcs in Leutkirch, das am heutigen Donnerstag gegen 21:54 Uhr zu brennen anfing. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es in der Sauna im Haus aus noch ungeklärter Ursache zu einem Schmorbrand. Die Feuerwehr Leutkirch war mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden.

