Friedrichshafen

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Drei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein 59 Jahre alter VW-Lenker war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte kurz vor der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost zu spät, dass der vorausfahrende 26-Jährige seinen Mercedes aufgrund Staubildung abbremsen musste. In der Folge kam es zum Auffahrunfall, bei dem der Unfallverursacher, der Mercedesfahrer und dessen schwangere 24 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Hinzugerufene Rettungsdienste brachten sowohl den 59-Jährigen als auch die 24-Jährige zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, die bis kurz nach 18 Uhr andauerten, kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

Metallpfosten umgefahren und geflüchtet

Zwei Metallpfosten einer Hofzufahrt in der Maybachstraße hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag umgefahren. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem Kastenwagen oder Lastwagen unterwegs war, fuhr danach einfach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen / Meckenbeuren / Tettnang

Mehrere Männer am Vatertag betrunken unterwegs

Mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr endete der Vatertag für mehrere Männer im Bodenseekreis. Gegen 21.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen 27-jährigen Radfahrer, der in Schlangenlinien den Fußgängerweg der Brochenzeller Straße in Meckenbeuren befuhr. Die Atemalkoholmessung ergab knapp drei Promille. Um etwa 23.30 Uhr beendete die Polizei die Fahrt zweier Männer im Alter von 37 Jahren in der Tettnanger Seestraße. Beide waren mit jeweils etwa 1,8 Promille ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig und mussten ihre Räder stehen lassen. Um kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten in der Berger Straße einen 37-Jahre alten Fahrradfahrer. Bei der Kontrolle wurden die Ermittler auf deutliche alkoholtypische Auffälligkeiten aufmerksam, weshalb auch er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste und die Weiterfahrt im Anschluss nicht mehr antreten durfte. Zur etwa gleichen Zeit ging den Beamten an gleicher Stelle ein Autofahrer ins Netz. Weil auch er offenbar Alkohol konsumiert hatte und eine Atemalkoholmessung einen Wert über dem erlaubten Maß anzeigte, musste der 36-Jährige seinen Pkw abstellen, seine Fahrerlaubnis abgeben und die Polizisten in eine Klinik begleiten. Sollte die jeweilige Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, müssen die Männer mit strafrechtlichen Konsequenzen und auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Langenargen

Einbruch in Schreibwarengeschäft

Nach einem Einbruch in ein Buch- und Schreibwarengeschäft in der Schulstraße zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Täter scheiterte offenbar zunächst beim Versuch, die Haupteingangstüre aufzuhebeln, und verschaffte sich daraufhin gewaltsam über den Lieferanteneingang Zutritt zum Verkaufsraum. Er durchsuchte das Geschäft und flüchtete mit Bargeld und Ware im Wert von mehreren tausend Euro. Der darüber hinaus angerichtete Sachschaden an den Türen kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Kressbronn

An Bodanwerft-Restaurant randaliert

Unbekannte Vandalen haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 2 Uhr und 10 Uhr bei der Bodanwerft Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Sie beschädigten am Uferbereich mehrere "Sonnenfänger" und warfen sie in den See, zündeten die Schilfdekoration eines Restaurants an und verschmutzten dabei auch den Boden der dortigen Bühne. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und bittet unter Tel. 07543/93160 um sachdienliche Hinweise.

Salem

Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Weil er betrunken mit seinem BMW unterwegs war, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 30-jährigen Mann. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden war, alarmierte die Polizei. Die Beamten stoppten den 30-Jährigen kurze Zeit später und stellten bei der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei ihm fest. Da auch die Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und einen Wert von knapp 1,5 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein des 30-Jährigen.

Owingen

Straßenschilder auf Fahrbahn gelegt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Billafingen mehrere provisorisch aufgestellte Verkehrsschilder aus deren Sockel gezogen und als Hindernis auf die Fahrbahn gelegt hat, ermittelt die Polizei strafrechtlich. Wer für die gefährliche Aktion am Ortseingang von Seelfingen kommend verantwortlich ist, ist bislang noch nicht geklärt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Überlingen nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Hindernisse auf der Fahrbahn gefährdet wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

