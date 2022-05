Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Radfahrer bei Unfall verletzt

Beim Abbiegen von der Adolf-Kolping-Straße in den General-Moser-Weg hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer die Vorfahrt eines Citroen missachtet. Die beiden Beteiligten konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, weshalb die 30-jährige Citroen-Fahrerin den Zweiradfahrer frontal erfasste. Der 17-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Fahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Einen Mann, der in seinem Auto ohne Oberteil unterwegs war und mit einer auffälligen Fahrweise auf sich aufmerksam machte, teilten Zeugen am Donnerstag gegen 19.45 Uhr im Stadtgebiet mit. Nach einer Fahndung konnte der 22-jährige Autofahrer durch eine Polizeistreife in der Meersburger Straße gestoppt werden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann mit etwa 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Zudem musste er gegenüber den Beamten einräumen, dass er keinen Führerschein besitzt. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus erwarten den 22-Jährigen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug musste indes durch einen Abschleppdienst von der Kontrollörtlichkeit weggebracht werden, die Fahrweise des Alkoholisierten hatte dem Auto offenbar den Rest gegeben, die Kupplung versagte ihren Dienst.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch vermutlich beim Rangieren das Gebälk eines Carports in der Tettnanger Straße beschädigt hat. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes und der Höhe, in der sich die Beschädigung befindet, dürfte als Verursacher ein Lkw oder ein höherer Transporter in Betracht kommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Baindt / B 30

Auto kommt von Fahrbahn ab

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr der 71-jährige Fahrer eines Mercedes auf der B 30 in Fahrtrichtung Ravensburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Mercedes-Fahrer beschädigte hierbei zwei Verkehrszeichen, der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt, um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Enzisreute

Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte am Donnerstag gegen 18 Uhr die Ursache für einen Fahrzeugbrand auf der B 30 zwischen Enzisreute und Gaisbeuren gewesen sein. Der Fahrer des Renault konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten, sodass er unverletzt blieb. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr war die Bundesstraße zwischen 18 und 19.30 Uhr vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Bad Wurzach

Alkoholisiert Unfall verursacht

Mit etwa 2,4 Promille hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der Landesstraße zwischen Dietmanns und Albers verursacht, der mehrere verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zur Folge hatte. Der 53-Jährige fuhr in Richtung Albers auf einen stehenden Seat auf. Hierbei verletzten sich neben dem Unfallverursacher auch die 24-jährige Fahrerin des Seat und ihr einjähriges Kind leicht, ihr Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Insassen des Seat wurden durch den Rettungsdienst für weitere ärztliche Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers fest, weshalb der 53-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Fehler hatte er offensichtlich nicht eingesehen, er beleidigte die Einsatzkräfte, weshalb er nun neben Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zusätzlich mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein.

Waldburg

Rollerfahrer kommt betrunken von Fahrbahn ab

Auf der L 326 zwischen Unterankenreute und Waldburg ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein 16-jähriger Motorrollerfahrer von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Während sich sein Gefährt in einem Weidezaun verfing, verletzt sich der Jugendliche leicht. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls auf der Strecke unterwegs waren, verständigten aufgrund der offenkundigen Alkoholisierung des Zweiradfahrers die Polizei. Nachdem ein Alkoholtest etwa 1,5 Promille ergab, musste der Unfallfahrer die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Maria-Catharina-Reich-Straße / Siebenbürgenstraße hat am Donnerstag gegen 10.45 Uhr der 82-jährige Fahrer eines Audi eine 27-jährige Fahrradfahrerin übersehen. Nach der Kollision stürzte die Radfahrerin und wurde in der Folge wenige Meter mit ihrem Fahrrad von dem Audi mitgeschleift. Hierbei überrollte der Pkw das Bein der Radlerin. Die 27-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den exakten Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07588/984-0 zu melden.

Bad Waldsee

Betrunkener fährt auf geparktes Auto

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Schützenstraße verursacht. Der 34-jährige BMW-Fahrer fuhr frontal auf einen geparkten VW auf und kam nach etwa 100 Metern zum Stehen. Ein Alkoholtest, den Polizisten beim Unfallverursacher durchführten, ergab einen Alkoholwert von etwa 2,4 Promille. Der 34-Jährige musste seinen Führerschein vor Ort abgeben und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell