POL-OG: Forbach, Bermersbach - Festgefahren

Forbach, Bermersbach (ots)

Eine 34-jährige VW-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag gegen 13:35 Uhr auf einem Waldweg von Bermersbach in Richtung Altenbach auf Abwege geraten und hat sich hierbei festgefahren. Die Frau gab an, dass das Navigationssystem sie über einen steilen und holprigen Waldweg geleitet hatte, der eigentlich nur fußläufig erreichbar war. Beim Eintreffen der Polizeistreife steckte das Fahrzeug zum Teil in einem Begrenzungszaun und zeigte mit der Motorhaube in Richtung Abhang. Da ein Abschleppen an der Stelle nicht möglich war, kümmerte sich ein Familienmitglied um die Beseitigung des Wagens. Ob ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. /ph

