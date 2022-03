Polizei Düren

POL-DN: Blauer Astra flüchtet nach Unfall

Heimbach (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei Kreuzau nach Heimbach-Hergarten gerufen. Ein Lkw musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und fuhr über eine Warnbake. Der Pkw flüchtete.

Am Freitagmorgen gegen 07:35 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Sattelzug die Landesstraße 169 in Fahrtrichtung Bergbuir. Am Ortsausgang Hergarten befindet sich eine bauliche Fahrbahnverengung mit Warnbaken und Betonplatten. Der Euskirchener beabsichtigte die Fahrbahnverengung zu passieren, als sich aus der Gegenrichtung mit hoher Geschwindigkeit ein blauer Opel Astra mit dem Kennzeichenfragment SLE-N näherte und in die Verengung einfuhr. Zur Vermeidung der Kollision bremste der Euskirchener stark ab und fuhr mit seinem Lkw nach rechts. Hier stieß er mit einer Warnbake zusammen und überfuhr diese. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hergarten. Zeugen, die Sachdienliches zum Unfallhergang oder zum Flüchtigen sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell