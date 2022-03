POL-DN: Alkoholisiert gegen Spielplatz gefahren

Titz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verbrachte der 47-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine seine Ruhezeit auf dem unbeleuchteten Rastplatz "Königstal" an der Bundesautobahn 44, in Höhe der Ortslage Titz. Als er am frühen Morgen gegen 03:00 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass sein Tank nahezu leer war. Unbekannte Täter hatten ...

