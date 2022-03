Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sprayer auf Schulgelände + Sachbeschädigung an Limesschule + Einbruch scheitert + Anhänger gestohlen + Sprinter entwendet + Terrassentür aufgehebelt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 07.03.2022

Bad Vilbel: Sprayer auf Schulgelände

Einige Hundert Euro Sachschaden verursachte ein Graffiti-Sprayer am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Ernst-Reuter-Schule in der Bad Vilbeler Pestalozzistraße. Zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) besprühte er mittels schwarzer Farbe zwei Smileys an eine Fassade und beschmierte eine Lampe. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Altenstadt: Sachbeschädigung an Limesschule

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem der Limesschule in der Altenstädter Schillerstraße Schäden in knapp vierstelliger Höhe verursacht. Zwischen Freitagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr) warf jemand eine Granitplatte gegen ein Klassenzimmerfenster, die daraufhin zu Bruch ging. Zudem wurde ein anderer Glaseinsatz durch einige Würfe mit kleineren Steinen beschädigt. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: Einbruch scheitert

Mit ihrem Vorhaben, im Friedberger Limesweg in einen Rohbau einzubrechen scheiterten Straftäter zwischen Freitag- (16 Uhr) und Samstagnachmittag (15 Uhr). So versuchten die bislang unbekannten, eine dortige Haustür aufzuhebeln, wobei einiger Schaden entstand. Die Tür jedoch hielt stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge flüchteten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Anhänger gestohlen

Von einem Privatgrundstück in der Taunusstraße in Ober-Schmitten verschwand zwischen Samstag, 12.2. und Montag, 28.2. ein Fahrzeuganhänger zum PKW-Transport. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden. Wer kann Angaben zum Verbleib des Hängers von Variant, Modell 3518M4 machen? Hatte jemand den Diebstahl beobachtet?

Nidda: Sprinter entwendet

Einen weißen Mercedes Sprinter haben Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag von einem Firmengelände in der Hoherodskopfstraße im Ortsteil Kohden entwendet. An dem Pritschenwagen waren ursprünglich Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise zum Verbleib des genannten Fahrzeuges.

Friedberg: Terrassentür aufgehebelt

Indem sie die Terrassentür aufhebelten, gelangten Einbrecher am Montag zwischen 15.20 Uhr und 20.20 Uhr in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Kettelerstraße. Aus diesen entwendeten sie anschließend mehrere Silbermünzen. Die Kripo in Friedberg nun um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?

Tobias Kremp

Pressesprecher

