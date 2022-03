Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sachbeschädigung auf Schulgelände + Einbruch in Vereinsheim + E-Bike gestohlen + Kennzeichendiebe + Graffitisprayer + In Metzgerei eingebrochen + Werkzeugkoffer aus Auto genommen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.03.2022

+++

Bad Nauheim: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) haben Unbekannte auf dem Schulgelände in der Frauenwaldstraße in Nieder-Mörlen einigen Schaden verursacht. Offenbar waren sie auf ein Flachdach geklettert und hatten von dort Steine geworfen, wobei eine Glasscheibe beschädigt wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Karben: Einbruch in Vereinsheim

In das Vereinsheim der Vogelfreunde im Ortsteil Burg-Gräfenrode stiegen Einbrecher zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstag (13 Uhr). Um in die Räumlichkeiten, aus welchen ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde, zu gelangen, war zuvor ein dortiges Fenster aufgehebelt worden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Bad Nauheim: E-Bike gestohlen

Ein schwarzes E-Bike von Ghost, Model Hybride HTX 2.7 stahlen Diebe am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße. Das Fahrrad im Wert von mehr als 2.000 Euro war dort durch die Eigentümerin abgestellt- und mittels zwei Schlössern gesichert worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Butzbach: Kennzeichendiebe auf Pendlerparkplatz zugange

Beide amtlichen Kennzeichen (FB-FS 498) eines schwarzen Toyota entwendeten Diebe am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz zwischen den beiden Anschlussstellen zur A5 an der Landstraße 3134. Hinweise zur Tat sowie bezüglich des Verbleibs der Schilder erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

+++

Bad Vilbel: Graffitisprayer beobachtet

Durch Farbschmierereien verursachte ein namentlich bislang nicht bekannter Sprayer am Donnerstagabend in der Homburger Straße mehrere Hundert Euro Sachschaden an einem Trafohäuschen. Zeugen waren kurz nach 20 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Vor dem Eintreffen der Beamten lief der Unbekannte in Richtung Bahnhof und stieg dort in einen Zug in Richtung Karben. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 25 Jahren handeln. Dieser war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze und grauer Jogginghose. Auf dem Rücken trug er einen blauen Rucksack. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

+++

Bad Vilbel: In Metzgerei eingebrochen

Straftäter haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang in eine Metzgerei am Bad Vilbeler Marktplatz verschafft und Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Dazu war zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 5.50 Uhr eine Schiebetür gewaltsam geöffnet- und im Inneren dann mehrere Schubladen aufgehebelt worden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Bad Nauheim: Werkzeugkoffer aus Auto genommen

In der Nacht zu Donnerstag stahlen Diebe in der Theodor-Heuss-Straße im Ortsteil Ober-Rosbach einen gefüllten Werkzeugkoffer aus einem parkenden VW Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Straftäter zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens zugange. Bislang unklar ist, wie es zuvor gelungen war, die Fensterscheiben herunterzulassen, ohne großen Schaden zu verursachen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell