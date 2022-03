Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geschädigten eingesperrt - Wohnung durchsucht

Friedberg (ots)

Butzbach: Geschädigten eingesperrt - Wohnung durchsucht

Als Paketzusteller soll sich am Donnerstagvormittag ein Straftäter in Butzbach ausgegeben- und Bargeld sowie Schmuck aus einer Wohnung in der Pohlgönser Straße gestohlen haben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Was war passiert? Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der noch unbekannte Täter unter dem Vorwand, eine Warenlieferung zustellen zu wollen, gegen 10.50 Uhr an der Wohnungstür eines körperlich beeinträchtigten 52-Jährigen. Nachdem der Fremde hereingelassen wurde, soll er den im Rollstuhl sitzenden Geschädigten in einem Zimmer eingeschlossen- und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht haben.

Erst als eine Familienangehörige gegen 12 Uhr nachhause zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Wohnung offenbar verwüstet worden war. Sie verständigte die Polizei, die den Eingeschlossenen schließlich befreite.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich nach aktuellem Kenntnisstand um einen etwa 180 cm großen und schmal gebauten Mann mit dunklen, kurzen Haaren mittleren Alters gehandelt haben, der deutsch mit nicht näher beschriebenem Akzent gesprochen haben soll. Den vorliegenden Angaben zufolge soll dieser eine Basecap und eine helle FFP2-Maske getragen haben.

Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pohlgönser Straße aufgefallen? Hatte jemand die beschriebene Person das Mehrfamilienhaus betreten oder verlassen sehen können? Wer kann anderweitige Angaben zur geschilderten Tat tätigen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell