POL-DN: Nächtlicher Dieseldiebstahl auf Autobahnrastplatz

Jülich (ots) - Noch unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Kindertagesstätte in Jülich-Kirchberg ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Einbrecher schlugen die Scheibe einer Terrassentür des Gebäudes ein und gelangten so in das Innere. Hier durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen kleinen Tresor, in dem sich ein Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe befand. Beamte ...

