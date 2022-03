Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindertagesstätte

Jülich (ots)

Noch unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Kindertagesstätte in Jülich-Kirchberg ein. Sie entwendeten Bargeld.

Die Einbrecher schlugen die Scheibe einer Terrassentür des Gebäudes ein und gelangten so in das Innere. Hier durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen kleinen Tresor, in dem sich ein Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe befand. Beamte der Kriminalwache sicherten vor Ort Spuren. Diese werden jetzt im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

