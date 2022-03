Polizei Düren

POL-DN: Fahrbahn verschmutzt - Kradfahrerin leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Eine Motorradfahrerin kam am frühen Mittwochabend auf verschmutzter Fahrbahn zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Die 54-Jährige aus Aachen befuhr gegen 17:40 Uhr die Eifelstraße, aus Richtung Paradiesstraße kommend, in Richtung Grabenstraße. An der Kreuzung Eifelstraße/Antoniusstraße fuhr sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich. Als sie dazu ansetzte, sich in eine Rechtskurve zu neigen, verlor sie aufgrund von Fahrbahnverschmutzung die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie kam ins Straucheln, rutschte mit dem Hinterrad weg und kam dann zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Aachenerin leicht, sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

