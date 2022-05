Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer

Bei Alkoholkontrollen stellte eine Streife des Polizeireviers am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer aus Ravensburg fest und kontrollierten ihn auf einem Parkplatz in Ailingen. Bei der Gesprächsführung drängte sich den Beamten der Verdacht auf, dass der Polo-Fahrer zu viel Alkohol getrunken hatte, weshalb er sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen lassen musste. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben und sein Auto stehen lassen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hat der Fahrer unter anderem mit einer Geldstrafe zu rechnen.

Friedrichshafen

Schlägerei endet mit zwei leicht Verletzten

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge eine tätliche Auseinandersetzung von ca. 10 Personen in Schnetzenhausen. Als die erste Polizeistreife an der gemeldeten Örtlichkeit eintraf, ging ein Großteil der Personen in verschiedene Richtungen flüchtig. Zwei Jugendliche blieben vor Ort, darunter ein 16-jähriger mit einer blutenden Wunde am Bein. Später kam ein 17-Jähriger hinzu, der angab, einen Faustschlag abbekommen zu haben. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung konnten die beiden Geschädigten entlassen werden. Eine Beschreibung der Täter liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar und sind Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche die Auseinandersetzung in der Unteren Mühlbachstraße beobachtet haben und Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Farbschmiererei in Unterführung

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Passantin mehrere Jugendliche in der Unterführung bei der Fähre Meersburg fest. Am Samstagvormittag bemerkte sie dann Farbschmierereien in der besagten Unterführung und teilte dies dem Polizeirevier Überlingen mit. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Zunächst muss geklärt werden, welche der Farbschmierereien neu hinzugekommen sind und ob die Jugendlichen aus der Nacht hierfür als Täter in Frage kommen könnten. Hinweis nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Randalierer verletzt mehrere Personen

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr fiel ein 24-jähriger Mann bei einer Veranstaltung im Bereich der Hofstatt durch sein aggressives Verhalten auf. Hier soll er unter anderem den DJ der Musikveranstaltung tätlich angegriffen haben. Als er hierauf durch das Sicherheitspersonal der Räumlichkeiten verwiesen werden sollte, verletzte er diese ebenfalls. Alle Geschädigten erlitten leichtere Verletzungen, wobei der Tatverdächtige die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei verließ. Kurze Zeit später prügelte er sich auf der Hofstatt mit einem 27-Jährigen. Die Polizei nahm beide Personen in Gewahrsam, um weitere Ordnungsstörungen bzw. Straftaten zu verhindern. In diesem Zusammenhang und dem Einsatz mehrerer Polizeistreifen bedrohte ein 22-jähriger Mann zwei Beamte mit dem Tod. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste zur Verhinderung weiterer Störungen die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Polizei setzte mehrere Streifen, auch von benachbarten Revieren ein, um die aggressive Stimmung von Teilen der anwesenden Personen in der Innenstadt nicht ausarten zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell