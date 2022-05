Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener stürzt mit Fahrrad

Über die Leitstelle wurde am frühen Samstag etwa gegen 01.10 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer in der Oberen Mühlbachstraße in Friedrichshafen gemeldet. An der Unfallstelle konnten die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen niemanden mehr antreffen. In der Notaufnahme der Krankhauses in Friedrichshafen wurde schließlich ein 29-jähriger Deutscher ermittelt, der sich bei der Befragung immer mehr in Widersprüche verwickelte. Um abschließend die Fahreigenschaft des Mannes, der erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte zu ermitteln, bittet die Polizei Friedrichshafen um Zeugenhinweise unter Tel.: 07541 701-3104.

Sipplingen

Scheibe von Einkaufsmarkt beschädigt

Unbekannte Täterschaft beschädigt in der Zeit von Freitag 23.30 Uhr bis Samstag 06.00 Uhr ein Fenster eines Einkaufsmarktes in der Seestraße in Sipplingen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Durch Zeugen wurde mehrere Jugendliche mit Basecaps nach einem entsprechenden Glassplittergeräusch gegen 23.30 Uhr gesehen, welche sich vom Tatort entfernten. Der Sachschaden dürfte bei etwa 1000.- Euro liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 entgegen.

Frickingen

Autofahrer fährt Schlangenlinien

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei in Überlingen am Freitag etwa gegen 23.30 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden Mercedes, welcher von Überlingen in Richtung Altheim unterwegs sei. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Überlingen konnte schließlich einen 28-jährigen Mann aus Frickingen ermitteln, welcher offensichtlich erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Dies bestätigte auch der anschließende Alkoholtest, der umgerechnet über zwei Promille anzeigte. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell