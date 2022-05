Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse während Einkauf in Penny-Markt entwendet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße; Dienstag, 17.05.2022, 13:00 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (TH) Am Dienstagmittag, 17.05.2022, gegen 13:00 Uhr, ist es in dem Penny-Einkaufsmarkt in der Osteroder Straße in Katlenburg-Lindau zu dem Diebstahl einer Geldbörse gekommen.

Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Geldbörse aus der mitgeführten Tasche einer 75-jähr. Frau aus Osterode entwendet. Nach Angaben der Geschädigten sei während des Einkaufes eine unbekannte Frau auffällig nahe herangetreten und könnte als Täterin in Frage kommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Northeimer Polizei unter der Tel.: 05551-70050.

