Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 31.05.2022

Ravensburg / Landkreis Ravensburg (ots)

Tatverdächtiger wegen des Handels mit Betäubungsmittel in Untersuchungshaft

Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Drogen hat die Polizei gegen einen 30-Jährigen eingeleitet, der sich am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek auffällig verhalten und die Angestellten nach Zivil-Polizisten gefragt hat. Bei einer Personenkontrolle durch die verständigten Beamten wurden bei dem Mann mehrere verkaufsfertig abgepackte Tütchen mit Kokain und Metamphetamin aufgefunden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 30-Jährige mit Betäubungsmitteln handelt. Unter anderem fanden die Ermittler bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes im Landkreis Ravensburg über 50 Gramm Metamphetamin, das ebenfalls bereits verkaufsfertig abgepackt war sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg am Montag einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen gewerbsmäßigem unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Im Anschluss wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeioberkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell